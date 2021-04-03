تونس 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأحبطت قوات الأمن التونسية بمحافظات القصرين وباجة ونابل وصفاقس عمليات هجرة غير شرعية برا وبحرا وألقت القبض على 46 مهاجرا غير شرعي .وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم، أنه من بين الموقوفين في محافظة القصرين 22 يحملون جنسية دولة عربية ، مشيراً إلى أن السلطات المختصة بالجهات المعنية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الموقوفين .// انتهى //19:21ت م0086