عام / الأمن التونسي يحبط عمليات هجرة غير شرعية ويوقف 46 مهاجرا غير شرعي
السبت 1442/8/21 هـ الموافق 2021/04/03 م واس
تونس 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس
أحبطت قوات الأمن التونسية بمحافظات القصرين وباجة ونابل وصفاقس عمليات هجرة غير شرعية برا وبحرا وألقت القبض على 46 مهاجرا غير شرعي .
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم، أنه من بين الموقوفين في محافظة القصرين 22 يحملون جنسية دولة عربية ، مشيراً إلى أن السلطات المختصة بالجهات المعنية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الموقوفين .
// انتهى //
19:21ت م
0086