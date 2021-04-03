الكويت 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجلت الكويت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 235989 حالة، فيما سجلت 12 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 1339 حالة وفاة .وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند في تصريح له اليوم : أنه تم تسجيل 1264 حالة شفاء من الإصابة "بكوفيد - 19" في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 220521 حالة.واضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 239 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14129 حالة.// انتهى //19:22ت م0087