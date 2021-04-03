الرياض 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واستختتم غداً منافسات بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة لكرة اليد للموسم 2021-2020 بمواجهتين يحدد من خلالهما بطل النسخة الـ 19 للمسابقة.ويلتقي مضر بالخليج عند الثانية ظهراً، فيما تشهد الساعة الرابعة آخر مواجهات البطولة بين الوحدة والنور، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.وشهدت البطولة التي انطلقت الخميس الماضي مواجهات قوية إذ انحصر لقب البطولة بين ثلاث فرق "الوحدة، مضر، النور" بعد أن خرج الخليج من المنافسة عقب تلقيه خسارتين متتاليتين من النور والوحدة ليبقى في المركز الرابع ، فيما يملك النور 4 نقاط يليه الوحدة ومضر بنقطتين، ثم الخليج رابعاً بدون نقاط.// انتهى //19:37ت م0088