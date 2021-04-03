الرياض 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأجريت اليوم، قرعة بطولة المملكة المجمعة لكرة اليد لدرجة البراعم في نسختها الخامسة للموسم الرياضي 2020-2021م لمواليد (2006م – 2007م – 2008م، فما فوق ) ، والمقرر انطلاقتها غداً وتستمر حتى الـ 9 من أبريل الجاري.وستقام منافسات البطولة التي سيشارك فيها 19 فريقاً على 4 صالات في المنطقة الشرقية وهي: مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، نادي الخليج بسيهات، نادي الصفا بصفوى، نادي النور بسنابس.ووزعت اللجنة المنظمة للبطولة الفرق على أربع مجموعات على النحو التالي:المجموعة الأولى: المحيط – الوحدة – العدالة – الهداية.المجموعة الثانية: الخليج – القارة – العمران – الحزم – السلام.المجموعة الثالثة: مضر – الصفا – الترجي – أحد – السراوات.المجموعة الرابعة: النور – الهدى – حراء – الابتسام – الوطن.// انتهى //19:38ت م0089