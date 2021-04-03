الرياض 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي النصر لمدة 4 سنوات برئاسة مسلي بن مهدي آل معمر.وضمت عضوية مجلس إدارة النادي كل من المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العمراني، وتركي بن فهد المشيقح، وفيصل بن محمد أبو ساق، وعبدالعزيز بن عبدالله العمران، ومحمد بن عبدالعزيز الشتوي ، ومنصور بن سعد بن زومه، ومعتز بن مزروع المزروع.// انتهى //19:51ت م0091