الطائف 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأطلقت جمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم، بمشاركة مع المجتمع عن بعد، فعاليات للاحتفال باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد 2021م، وتستمر يومين بحضور عدد من الأهالي والمهتمين افتراضياً عبر منصة الجمعية الافتراضية.وتسلط الجمعية الضوء في برنامجها على العديد من الفقرات والبرامج وورش العمل ومحاضرات مع المختصين والمهتمين وعدد من طلاب الجامعة من مستفيدي الجمعية ، فيما تتواصل غدا بإقامة ورش عمل ومحاضرات لإثراء البرنامج .// انتهى //19:52ت م0092