حفر الباطن 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 أبريل 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ41,678 مستفيداً, منذ بدء العمل فيها حتى الآن.وأوضحت صحة حفر الباطن أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية هي مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، ومركز صحي أبو موسى.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.//انتهى //19:53ت م0093