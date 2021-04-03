إسلام آباد 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسقضت قوات الأمن الباكستانية على عنصر إرهابي ينتمي إلى حركة طالبان باكستان المحظورة خلال عملية نُفِّذت في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن العملية جرى تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية، وأن الإرهابي الذي قُضِي عليه يدعى "أشرف الله طوفاني".وأضاف أن "طوفاني" رفض الاستسلام، وأطلق النار على قوات الأمن، ما دفع الأخيرة إلى القضاء عليه.وبين أن المذكور كان إرهابياً نشطاً في حركة طالبان باكستان، وكان مطلوباً لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ العديد من الأنشطة الإرهابية التي طالت قوات الأمن والسكان المدنيين.// انتهى //20:54ت م0096