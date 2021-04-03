رفحاء 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأنهت لجنة التنمية الاجتماعية بمركز لينة بالحدود الشمالية، أول أمس، وعلى مدى ثلاثة أيام دورة تدربية بعنوان "مهارات القيادة الإدارية"- عن بعد - ضمن برنامج قادة المستقبل.وأوضحت تنمية لينة أن الدورة هدفت إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المعاصرة التي تؤهلهم لممارسة العمل القيادي بمفهومه المعاصر وبما يجعل منهم قادة متميزين من خلال تعميق المفاهيم الإدارية لدى القيادات وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة.وتناولت الدورة وظائف القيادة الإدارية، ومواصفات القائد ومهاراته، والأنماط القيادية، ومهارات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرار وحلّ المشكلات وغيرها.// انتهى //20:57ت م0098