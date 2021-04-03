الأمم المتحدة 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الذي نُفذ يوم أمس على معسكر تابع لبعثة الأمم المتحدة في مالي، والذي أدى إلى مقتل أربعة من حفظة السلام التشاديين وإصابة 19 بجراح.ودعا أعضاء مجلس الأمن، في بيان صحفي، الحكومة الانتقالية في مالي إلى التحقيق العاجل في هذا الهجوم وتقديم الجناة إلى العدالة، مشددين على أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام قد تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.وقدم الأعضاء، في بيان صحفي، تعازيهم الحارة لأسر الضحايا ولتشاد ولبعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //21:16ت م0100