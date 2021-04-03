الرياض 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واساختتمت مساء اليوم بطولة المنطقة الشمالية للسباحة لجميع الفئات السنية والتي استمرت لمدة يومين على مسبح مدينة الأمير عبدالعزيز بن جلوي الرياضية بحائل وينظمها الاتحاد السعودي للعبة.وحصل على المركز الأول نادي جبة وحل بالوصافة نادي طبرجل وجاء في المركز الثالث نادي الحزم.وشارك في البطولة ستة اندية و 59 لاعباً وقادها تحكيمياً 21 حكماً وتهدف إلى رفع المستوى الفني للأندية واختيار السباحين المميزين وضمهم إلى مراكز الموهبة ومنتخب السباحة لجميع الأعمار السنية ، وإعطاء فرصة للاعبين للمشاركة والاحتكاك وتحطيم أرقامهم الشخصية في مختلف السباقات والتأهل لبطولة المملكة والبطولة تندرج تحت إستراتيجية دعم الأندية.// انتهى //21:18ت م0101