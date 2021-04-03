الرياض 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأقيمت مساء اليوم في محافظة الأحساء بطولة الأساتذة (الماسترز) للسباحة على مسبح نادي الفتح تحت تنظيم الاتحاد السعودي للعبة.وشارك في البطولة 60 سباحاً وقادها 21 حكماً وتهدف إلى تجمع واحتكاك ومشاركة السباحين المعتزلين ممن مارسوا السباحة من المواطنين والمقيمين واستمرار ممارسة نشاط السباحة وهي من البطولات المعترف بها دولياً وتقام مرتين في السنة.// انتهى //21:24ت م0102