القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسكسب فريق المصري البورسعيدي نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، خلال مواجهتهما أمس بإستاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 26 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.// انتهى //00:18ت م0001