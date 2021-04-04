الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسواصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم أمس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، الذي يمتد حتى السادس من شهر أبريل الجاري، ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.وأجرى "الأخضر" حصتين تدريبيتين على الملعب الرديف بنادي النهضة، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، أدى اللاعبون خلالها مرانًا على الاستلام الموجه، أعقبه تمارين للمهاجمين والمدافعين، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب، في حين تركّزت الحصة المسائية على تقسيم الملعب لثلاثة أقسام، أدت كل مجموعة في كل قسم تدريبات مركبة مختلفة بحسب وظائف كل خط.الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى اشتملت على 4 تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.// انتهى //00:41ت م0003