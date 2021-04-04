الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واساختتمت أمس، منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم للصالات، وذلك بإقامة 8 مباريات على مدار يومي الجمعة والسبت.وواصل الاتفاق صدارته المجموعة الأولى رافعًا رصيده لـ 30 نقطة بعد فوزه على ضيفه حراء بنتيجة 9-2، فيما رفع مصده رصيده إلى 24 نقطة في وصافة المجموعة بعد انتصاره على الجزيرة بنتيجة 6-4، كما حقق الفاو فوزًا على ضيفه العلمين بنتيجة 8-4، فيما انتهى لقاء العلا والريان بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.وفي المجموعة الثانية رفع القادسية رصيده إلى27 نقطة في صدارة المجموعة بعد تغلبه على النهضة بنتيجة 6-0، فيما تعادل طويق مع الوحدة بخمسة أهداف لكل منهما، بينما فاز رضوى على منيف بنتيجة 7-5، وفاز الثقبة على العرض بنتيجة 3-2.// انتهى //00:44ت م0004