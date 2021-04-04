الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسصعد فريقا الأخدود وبيشة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.وتعادل الأخدود مع التقدم بهدف لكل منهما، فيما فاز بيشة على الجندل بهدفين لحساب مباريات الجولة الـ 25 من دوري الدرجة الثانية.ورفع الأخدود رصيده إلى 50 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، فيما رفع بيشة رصيده إلى 49 نقطة، ليضمن الفريقان صدارة ووصافة المجموعة قبل جولة من النهاية.// انتهى //00:56ت م0007