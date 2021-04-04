رياضي / سيراميكا كليوباترا يفوز على الإسماعيلي في الدوري المصري لكرة القدم
الأحد 1442/8/22 هـ الموافق 2021/04/04 م واس
القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس
فاز فريق سيراميكا كليوباترا لكرة القدم على مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس بإستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ورفع الفوز رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 24 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 11 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.
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