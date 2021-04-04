القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسفاز فريق سيراميكا كليوباترا لكرة القدم على مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس بإستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع الفوز رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 24 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 11 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.// انتهى //01:50ت م0010