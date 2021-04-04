الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واساختتمت أمس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة فعاليات دورة الرخصة التدريبية (C)، التي نظمتها إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة الفنية بالاتحاد، واستمرت 12 يومًا (في الفترة من 22 مارس - 2 أبريل).وشهدت الدورة مشاركة 20 مدربة وبحضور المحاضرة البحرينية رحاب المالكي المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وحاصلة على دبلوم في التدريب من الاتحاد الآسيوي.وأقيمت خلال الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، كما تخللتها ورش عمل ميدانية من أجل ضمان تحقيق أكبر استفادة من الدورة.// انتهى //01:53ت م0011