الخرطوم 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على عقد وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، أمس، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الذي أكد دعمه للسودان في المرحلة المقبلة ودعمه للإصلاحات الاقتصادية التي انتهجها.وأخبرت عن انطلاقة المفاوضات بشأن سد النهضة الأثيوبي، أمس في العاصمة الكنغولية كينشاسا على المستوى الفني؛ تمهيدًا لاجتماع وزراء خارجية كل من السودان ومصر وأثيوبيا.وأبرزت صحف الخرطوم إشادة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقاليةبالسودان يوناميتس فولكر بيرتس بجهود الحكومة السودانية في مكافحة الألغام في عدد من الولايات التي شهدت حروبًا في وقت سابق.ولفتت الانتباه إلى إغلاق السلطات السودانية الحدود مع دولة أثيوبيا في منطقة القلابات؛ احتجاجًا على هجوم مسلح من قبل ميليشيات أثيوبية على قوات سودانية يوم الخميس الماضي.وأولت صحف الأحد اهتمامًا ببدء الملتقى الثاني للتحديات الاستثمارية في السودان بمشاركة واسعة من قبل القطاع الاقتصادي وعدد من السفراء والدبلوماسيين.وسلطت صحف السودان الضوء على إشادة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان بجهود وزارة الداخلية السودانية، ومساهمتها الفاعلة والمميز في مسابقة الأفلام الأمنية.// انتهى //10:18ت م0023