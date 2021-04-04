القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، المتحف القومي للحضارة المصرية، وكذلك الاحتفال بنقل 22 مومياء فرعونية من المتحف المصري بمنطقة التحرير وسط القاهرة إلى مقرها الدائم بالمتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، بحضور عددٍ من سفراء الدول العربية والأجنبية ورؤساء البعثات الدبلوماسية.وتطرقت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و39 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في إلى 204256 إصابة، و12123 حالة وفاة.وأشارت إلى تأكيد العديد من الدول العربية والغربية أمس وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها لكافة ما يتخذه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن.وسلّطت الضوء على دعوة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أمس إلى انسحاب سريع وغير مشروط وقابل للتحقق للقوات الإيريترية من إقليم تيجراي شمال إثيوبيا الذي يشهد نزاعًا منذ 5 أشهر .ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ وقوع هجوم على قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش الصومالي على يد "حركة الشباب" الإرهابية، وكذلك إحباط الجيش السوداني عملية تهريب عشرات المهاجرين الإثيوبيين عبر الحدود إلى العاصمة الخرطوم.// انتهى //10:20ت م0024