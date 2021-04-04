بغداد 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن العراق ماضٍ في بناء علاقات تعاون وتبادل متوازنة مع كل الشركاء الدوليين, بعيدًا عن سياسة المحاور والتصعيد, مبرزة الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الكاظمي أمس من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, الذي بحث خلاله أطر العلاقات الثنائية ومجمل الأوضاع الإقليمية والدولية.وتابعت صحف بغداد الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي 2021، التي صوت عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي, مشيرةً إلى تدقيقها من دائرة الشؤون النيابية للتأكد من مطابقة نصوصها مع الصيغة النهائية قبل إرسالها إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة النهائية عليها، تمهيدًا لنشرها في الجريدة الرسمية لتصبح قابلة للتنفيذ.ودعت إلى رسم سياسة صرف سليمة لأبواب الموازنة تحسن من الوضع المعاشي للمواطنين الذي تضرر بفعل قرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي الذي اتخذه البنك المركزي العراقي, مبرزةً آراء الخبراء الاقتصاديين المتباينة بشأن هذا القرار المثير للجدل, مطالبة بعدم تبذيرالمبالغ الهائلة في الموازنة الاتحادية والتشديد على أهمية رسم سياسة صرف سليمة.// انتهى //10:31ت م0026