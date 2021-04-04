الطائف 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسنفذت الكلية التقنية للبنات بالطائف اليوم الورش والبرامج التدريبية المصاحبة لملتقى بسواعدنا للتوظيف وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية .وتسلط ورش عمل الملتقى الضوء على العديد من برامج التوظيف، على مدى يومين ، وتستهدف الخريجات والمقبلات على التخرج لتدريبهن على أهم قيم ومتطلبات سوق العمل والعمل المهني الحر، بواقع 3 برامج تدريبية ستكون البرامج " يوم التخطيط المالي والميزانية، وثقافة العمل الحر, بالإضافة إلى نموذج العمل التجاري.// انتهى//10:36ت م0027