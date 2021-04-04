تونس 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واستناقلت الصحف التونسية الصادرة اليوم تحذيرات الأوساط الصحية في تونس من بوادر موجة ثالثة من فيروس كورونا في البلاد في ظل تسجيل أرقام قياسية على مستوى الإصابات بالفيروس خاصة المتحورة منها، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا تنهار المنظومة الصحية.وتطرقت في شأن آخر إلى تواصل الاجتماعات التي تعقدها الحكومة مع عدد من الشركاء الاقتصاديين في مسعى لوضع خطط إنقاذ عاجلة للأوضاع الاقتصادية في تونس.وكتبت في الشأن المغاربي عن شروع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا التي يقودها عبد الحميد الدبيبة في إصلاح وهيكلة وتوحيد مؤسسات الدولة والوزرات التي كانت منقسمة إلى نصفين، مشيرة إلى نجاح الدبيبة في توحيد 80 في المئة من ليبيا، وذلك في أقل من شهر من توليه مقاليد السلطة في ليبيا.ولفتت دوليًا إلى عودة التوتر إلى الحدود بين أوكرانيا وروسيا وتهديد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا بتدميرها إذا ما قامت بأي محاولة لبدء صراع عسكري جديد في شرق البلاد.وأشارت إلى أن تصريح لافروف يأتي وسط توترات بعد أن اتهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية موسكو هذا الأسبوع بحشد قواتها قرب الحدود المشتركة، وقال إن الانفصاليين الموالين لموسكو ينتهكون بشكل منتظم وقف إطلاق النار في شرق البلاد.// انتهى //11:41ت م0040