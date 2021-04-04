صوفيا 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسانطلقت الانتخابات البرلمانية في بلغاريا اليوم وسط تفشي موجة ثالثة من فيروس كورونا ، حيث سيتم توفير صناديق اقتراع متنقلة للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.وأوضحت مصادر إعلامية أنه سيتم دعوة 7ر6 مليون ناخب لاختيار 240 نائبا للجمعية الوطنية في صوفيا.وستحدد نتيجة الانتخابات ما إذا كان حزب رئيس الوزراء بويكو بوريسوف البورجوازي الحاكم "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" الموالي لأوروبا سيستمر في السلطة .ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية الرسمية في غضون أربعة أيام من الانتخابات.// انتهى //11:56ت م0041