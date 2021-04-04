جدة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واساستقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، في مكتبه بمقر مندوبية المملكة بجدة، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى المنظمة السفير محمد نجم.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي والعمل الاسلامي المشترك.// انتهى //11:58ت م0042