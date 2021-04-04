أبها 22 شعبان 1442هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، أعمال ورشة تحت عنوان "العقبات الترابية في عسير"، بحضور مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة، وذلك من خلال الاتصال المرئي بمكتب سموه بديوان الإمارة.وشارك في نقاش محاور الورشة أعضاء المجالس المحلية والبلدية والمشايخ و رجال الأعمال والمعلمين والمعلمات و اللجان الشبابية، وذلك ضمن خطط إشراك المجتمع المحلي بمنطقة عسير في صنع القرار ضمن الأمور التنموية .وتطرقت الورشة إلى واقع العقبات الترابية في مدينة أبها وضواحيها ومحافظة النماص و مركز بلسمر والتي تقدر بـ 29 عقبة ، والعقبات الترابية في محافظتي المجاردة ومحايل وعددها 54 عقبة ترابية ، ثم نقاش حول آليات تحسين العقبات الترابية في محافظات سراة عبيدة والحرجة وظهران الجنوب ومركز الفرشة وتقدر بـ 19 عقبة ترابية ، إضافة إلى 25 عقبة في محافظتي البرك ورجال ألمع.وخلصت الورشة إلى الخروج بقائمة أولويات لتحسين الطرق الترابية بواقع خمس عقبات في كل قطاع.// انتهى //12:09ت م0043