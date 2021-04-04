تونس 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واسأكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها، إنها تثمن عاليًا الأدوار التي تقوم بها المملكة في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك، مؤكدةً ثقتها في حكومة المملكة الأردنية وكفاءة أجهزتها الأمنية في الحفاظ على أمنها ومواجهة أي محاولات للنيل منها، متمنية لها دوام الأمن والاستقرار .// انتهى //12:10ت م0044