إسلام آباد 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم باكستان على إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا محلياً بالتعاون مع شركة صينية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.واهتمت بالاستعدادات الجارية في باكستان لاستقبال شهر رمضان المبارك وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الأسواق للحد من انتشار فيروس كورونا، وإبقاء المساجد مفتوحة للصلاة.وأخبرت صحف إسلام آباد عن نجاح الأمن الباكستاني في القضاء على عنصر إرهابي مطلوب خلال عملية عسكرية نفذتها في مقاطعة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.وتطرقت إلى الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لتحسين أداء حكومته بشأن السيطرة على الأزمة الاقتصادية واحتواء التضخم.وعرجت صحف الأحد على استمرار تحسن سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي.وتناقلت الصحف تأييد المملكة العربية السعودية لجميع القرارات والإجراءات التي يتخذها الأردن لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيها.وأشارت إلى تطورات حادث انجراف القطار في تايوان حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من خمسين قتيلاً وإصابة العشرات.وأخبرت صحف باكستان عن تجاوز حالات الإصابات بفيروس كورونا في العالم 130 مليون حالة، وإصابة رئيس الأرجنتين بالفيروس، ومواجهة معظم دول العالم زيادة مستمرة في الإصابات ضمن الموجة الثالثة للفيروس.// انتهى //12:11ت م0045