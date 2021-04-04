القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واسيلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال زيارة رسمية إلى البلاد، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن الملفات العربية المختلفة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في البيان الصادر اليوم، أن المحادثات بين القيادة التونسية بصفتها الرئاسة الحالية للقمة العربية والأمانة العامة للجامعة العربية تشمل جميع الموضوعات التي صدرت بشأنها قرارات عن القمة العربية الثلاثين التي عُقدت بتونس عام 2019م، وإجراء عملية تقييم شاملة لما أمكن تنفيذه من هذه القرارات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة العربية والعالم جراء تفشي جائحة كورونا.وأضاف البيان أن أبو الغيط سيلتقي خلال الزيارة مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي للتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين تونس وجامعة الدول العربية، كما سيلتقي مع مديري المنظمات العربية المتخصصة العاملة في تونس للحوار حول عدة موضوعات، على رأسها دور منظومة العمل العربي المشترك في مساعدة الدول الأعضاء في التخفيف من آثار وتداعيات فيروس كورونا على الدول الأعضاء.// انتهى //12:15ت م0046