الدمام 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسباشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر مارس الماضي 2021م عدد 8106 بلاغات إسعافية لعدد 6892 حالة إسعافية.وأوضح الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية أن الحالات الإسعافية تضمنت 795 حالة ناتجة عن حوادث مرورية، و91 حالة ناتجة عن حوادث دهس، و121 حالة ناتجة عن انقلاب مركبات، و1959 حالة مرضية عادية، و710 حالات مرض معدي، و420 حالة سقوط، و110 حالات نتجت عن حرائق، و حالتين غرق، و23 حالة احتجاز، وحالة بتر، و7 حالات نتيجة حروق، و5 حالات ناتجة عن اختناق، و142 حالة ألم في الصدر، و171حالة غيبوبة، و672 حالة إغماء، و620 حالة أزمة تنفسية، و77 حالة نزيف، و28 حالة ولادة، و20 حالة تسمم، بالابتلاع، و9 حالات تسمم باللدغ، و7 حالات إصابة عمل، و95 حالة توقف قلب وتنفس، و13 حالة ناتجة عن استعمال آلة حادة، و حالتين تشنج حراري، وحالة تسمم بالاستنشاق، و3 حالات تسمم بالامتصاص، و4 حالات صعق كهربائي، و41 حالة اشتباه جلطة دماغية، وحالة نتيجة انهيار مبنى، و17 حالة إجهاد حراري، إضافة إلى عدد من الحالات الإسعافية الأخرى.كما قدمت الخدمة الطبية الإسعافية إلى3763 حالة إسعافية تم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية إضافة إلى تقديم الخدمة الطبية الإسعافية في نفس الموقع إلى 2997 حالة، في حين بلغت عدد حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية 132حالة وفاة.وأهاب الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ على الرقم 997 وعن طريق تطبيق أسعفني عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، منوهاً إلى التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.//انتهى//12:17ت م0048