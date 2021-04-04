الجوف 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسقدمت عيادات "تطمن" في منطقة الجوف خدماتها لـ 45188 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، تُقدم من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //12:19ت م0050