مسقط 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية عن تسجيل 3139 حالة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات وتعافي 2038 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 97 حالة وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 590 حالة فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 186 حالة.وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 163157 حالة والمتعافين 146677 حالة .// انتهى //12:21ت م0053