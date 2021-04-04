ثقافي / "تدريس القرآن الكريم وتجويده" ورشة عمل بتعليم حائل
الأحد 1442/8/22 هـ الموافق 2021/04/04 م واس
حائل 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس
نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثله بمكتب التعليم شمال حائل (بنات) أمس، ورشة عمل - عن بُعد - بعنوان "خطة تطوير تدريس القرآن الكريم وتجويده"، وذلك لأهمية مشروع خطة تطوير تدريس القرآن الكريم وتجويده لمعلمات الدراسات الإسلامية في جميع مراحل التعليم.
وتناولت الورشة التعريف بالبرنامج ومراحله منها مرحلة التأسيس ومرحلة التنفيذ ومرحلة تجويد إدارة الصف.
وتضمن البرنامج التلاوة والحفظ والتجويد النظري والتطبيقي واستراتيجيات تدريس القرآن الكريم مبينة حرص إدارة تعليم بالمنطقة على مثل هذه البرامج يأتي تماشياً مع أهداف وزارة التعليم في ربط الناشئة بالقرآن الكريم وتأصيل مكانته في قلوبهم وتعزيزها في سلوكياتهم وأن يرى أثره على جميع طلابنا وطالباتنا.
// انتهـى //
12:21ت م
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