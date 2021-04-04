حائل 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثله بمكتب التعليم ‏شمال حائل (بنات) أمس، ورشة عمل - عن بُعد - ‏بعنوان "خطة ‏تطوير تدريس القرآن الكريم وتجويده"، وذلك لأهمية مشروع ‏خطة تطوير تدريس القرآن الكريم وتجويده لمعلمات الدراسات ‏الإسلامية في جميع مراحل التعليم.‏وتناولت الورشة التعريف بالبرنامج ومراحله منها مرحلة ‏التأسيس ومرحلة التنفيذ ومرحلة تجويد إدارة الصف. ‏وتضمن البرنامج التلاوة والحفظ والتجويد النظري والتطبيقي ‏واستراتيجيات تدريس القرآن الكريم مبينة حرص إدارة تعليم ‏بالمنطقة على مثل هذه البرامج يأتي تماشياً مع أهداف وزارة ‏التعليم في ربط الناشئة بالقرآن الكريم وتأصيل مكانته في قلوبهم ‏وتعزيزها في سلوكياتهم وأن يرى أثره على جميع طلابنا ‏وطالباتنا.‏‏// انتهـى // ‏12:21ت م0054