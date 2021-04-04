حائل 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس ‏ ‏تنظم جامعة حائل ممثله بكلية العلوم غداً ورشة عمل عن بعد ‏بعنوان " ‏ترشيد استهلاك المياه والمعايير الصحية "، وذلك ضمن أنشطة خدمة ‏المجتمع بالكلية. ‏وتهدف الورشة إلى توعية ‏الطلاب والطالبات بأهمية المياه في حياتنا والتعريف بقيم الترشيد ‏والأساليب الحديثة في المحافظة على المياه وكذلك جذب التفاعل الإيجابي ‏لتصحيح سلوكيات الاستهلاك وإيصال رسالة التوعية والترشيد بشكل ‏هادف وجذاب لتسهم في تحقيق الأهداف. ‏‏// انتهـى // ‏13:40ت م0071