عام / " ترشيد استهلاك المياه والمعايير الصحية " ورشة عمل بجامعة حائل
الأحد 1442/8/22 هـ الموافق 2021/04/04 م واس
حائل 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس
تنظم جامعة حائل ممثله بكلية العلوم غداً ورشة عمل عن بعد بعنوان " ترشيد استهلاك المياه والمعايير الصحية "، وذلك ضمن أنشطة خدمة المجتمع بالكلية.
وتهدف الورشة إلى توعية الطلاب والطالبات بأهمية المياه في حياتنا والتعريف بقيم الترشيد والأساليب الحديثة في المحافظة على المياه وكذلك جذب التفاعل الإيجابي لتصحيح سلوكيات الاستهلاك وإيصال رسالة التوعية والترشيد بشكل هادف وجذاب لتسهم في تحقيق الأهداف.
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13:40ت م
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