عام / ‏" ترشيد استهلاك المياه والمعايير الصحية " ‏ورشة عمل بجامعة حائل ‏

الأحد 1442/8/22 هـ الموافق 2021/04/04 م واس
  • Share on Google+

حائل 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس ‏ ‏
تنظم جامعة حائل ممثله بكلية العلوم غداً ورشة عمل عن بعد ‏بعنوان " ‏ترشيد استهلاك المياه والمعايير الصحية "، وذلك ضمن أنشطة خدمة ‏المجتمع بالكلية. ‏
وتهدف الورشة إلى توعية ‏الطلاب والطالبات بأهمية المياه في حياتنا والتعريف بقيم الترشيد ‏والأساليب الحديثة في المحافظة على المياه وكذلك جذب التفاعل الإيجابي ‏لتصحيح سلوكيات الاستهلاك وإيصال رسالة التوعية والترشيد بشكل ‏هادف وجذاب لتسهم في تحقيق الأهداف. ‏
‏// انتهـى // ‏
13:40ت م
0071