نجران 22 شعبان 1442هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واسالتقى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي بمقر المحافظة اليوم، بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.وناقش اللقاء سبل وتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة، وما يُقدم من خدمات صحية في المحافظة ومراكزها التي تهدف إلى الاستمرار في تقديم جميع الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي وزيادة كفاءة المرافق العامة ذات العلاقة بخدمة المواطن ودعمها بالكوادر الطبية والأجهزة الحديثة سعياً إلى تحقيق أعلى معايير الجودة.وأكد العنزي حرص سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه على الارتقاء بالخدمات التي تُقدم في المحافظة في مختلف الجوانب.//انتهى//13:43ت م0072