بريدة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسكثفت الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة الجولات الرقابية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، بمعدل (2172) جولة رقابية يومياً ، تشمل المنشأت التجارية والغذائية وذلك تماشياً مع توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ، أن أمانة المنطقة وجميع بلديات المنطقة تعمل خلال هذه المرحلة وبشكل مكثف على تطبيق جولات رقابية شاملة لسلامة وحماية المتسوقين من خلال متابعة امتثال المنشأت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ونفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي أكثر من (15) ألف جولة رقابية على المنشأت التجارية والغذائية على مستوى منطقة القصيم تم من خلالها إصدار (54) مخالفة وإغلاق منشأة مخالفة.وتدعو أمانة منطقة القصيم المتسوقين إلي تخيّر الوقت الأقلّ ازدحاماً و تحري التسوق الآمن خلال الشهر الفضيل، حيث تضمنت تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخراً السماح للمحال التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدى 24 ساعة لتقليل كثافة المتسوقين في أوقات الذروة ، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الجميع في ظل أزمة فيروس كورونا.وأهابت الأمانة بالجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات والبروتوكولات الصحية في المتاجر وذلك على الرقم 940.// انتهى //13:45ت م0073