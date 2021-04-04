الكويت 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسأجرى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم اتصالا هاتفيا بالملك عبدالله الثاني ملك الأردن.وجدد أمير الكويت خلال الاتصال وقوف بلاده إلى جانب الأردن وتأييدها للإجراءات والقرارات التي اتخذها العاهل الأردني وسمو ولي عهده، للحفاظ على أمن واستقرار الأردن وذلك انطلاقا مما يربط البلدين من روابط وثيقة وراسخة، مؤكدًا، أن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية من أمن واستقرار الكويت، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ الأردن من كل سوء وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //13:49ت م0076