بيروت 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واسأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون ، اليوم ، وقوف لبنان رئيسا وشعبا إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وشعبا في وجه ما يمكن أن يؤثر على الاستقرار والأمان في الأردن.وأكد الرئيس عون في بيان له أنّ مواقف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين كانت خير داعم ونصير في المحافل الإقليمية والدولية.// انتهى //13:49ت م0077