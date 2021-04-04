الدمام 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واساختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن بعد أمس، برنامجها الإثرائي" التلمذة البحثية" للطالبات الموهوبات في مجال البحوث العلمية، والذي استمر لمدة شهرين.وهدفت فعاليات البرنامج التي احتضنت أكثر من (70) طالبة من المرحلة الثانوية، خلال لقاءاته الأسبوعية، إلى تمكين الطالبات من كتابة البحث العلمي، الذي يمكنهم من المشاركة بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022)، إضافة إلى إثراء الجانب البحثي للموهوبات، وفتح آفاق جديدة للبحث والابتكار، واكتساب المهارات العلمية من خلال المشاهدة لبعض التجارب المعملية، وتطوير الذات، وتنمية المهارات الشخصية، وتنمية الجانب البحثي في مجالات العلوم التطبيقية المختلفة.وأكدت رئيسة البرنامج الدكتورة أمل العتيبي، أن البرنامج أتاح للطالبات اكتساب خبرات علمية وعملية متخصصة، من خلال الربط المباشر مع أعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أن البرنامج جاء تحقيقا وتعزيزا لرسالة ومسؤولية الجامعة المجتمعية، ورعاية الموهوبين، وتطوير مهارات الطالبات الموهوبات في إجراء البحوث العلمية.// انتهى//13:57ت م0085