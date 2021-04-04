الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز اليوم ، معالي نائب رئيس الشراكة العالمية من أجل التعليم الوزير سيرين مباي ثيام.ونوقشت خلال اللقاء , الأمور المتصلة بدعم استمرار العملية التعليمية في البلدان ذات الاحتياج حول العالم.وأشاد الوزير ثيام بالمستوى المهني المتميز للمركز ومشاريعه الإغاثية و الإنسانية التي امتدت في أنحاء العالم، ودعمه لفئة المعلمين والطلاب في سبيل الارتقاء بالقطاع التعليمي.// انتهى //15:00ت م0106