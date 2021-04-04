الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة شركة بوابات الصحة الطبية الدكتور عبدالله البطحي وأعضاء مجلس الإدارة.واستمع سموه لعرض عن المشروعات الطبية للشركة بالرياض ومن ضمنها مركز متخصص لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات.حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي، ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالإمارة صبيح الصبيح.// انتهى //15:06ت م0109