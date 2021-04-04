القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واستعقد جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية -إدارة المرأة والأسرة والطفولة" غدًا أعمال المؤتمر العربي الخامس رفيع المستوى لحقوق الطفل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة عدد من وزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حقوق الطفل في المنطقة العربية.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم، أن المؤتمر سيناقش قضايا الطفولة العربية والتحديات الناشئة التي تواجه الأطفال في المنطقة العربية وأثر تداعيات الأوبئة الصحية على الأطفال والمتمثلة في جائحة كورونا من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية.وأشارت إلى أن المؤتمر سيصدر توصيات تضمن وضع آليات لحماية الأطفال على المستوى الوطني من خلال إعداد مرجع عربي لأفضل الممارسات في الدول العربية لحماية الأطفال في ظل جائحة كورونا.// انتهى //15:12ت م0110