الدمام 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، مدير شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله المويهي، ومستشار اللجان والفروع والتنمية بالإسكان التنموي عبدالرحمن القرني.واطلع سموه على التقرير السنوي لشؤون الإسكان للعام 2020، ومشروعات الإسكان بالمنطقة ونسب الإنجاز واعداد المستفيدين، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه هذه المشروعات من القيادة الحكيمة -حفظها الله- والتي تحرص على حصول كل مواطن على سكن مناسب وفق اختيارات متعددة تقدمها الوزارة بالشراكة مع عدد من الجهات.// انتهى //15:13ت م0112