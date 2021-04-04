المنامة 22 شعبان 1442 هـ الموافق04 إبريل 2021 م واسأجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اتصالاً هاتفياً اليوم, بالملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الاتصال, تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن وصون مكتسباته ضد أي محاولة للنيل منها.// انتهى //15:14ت م0113