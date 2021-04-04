عمّان 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بنظيره الروماني بوغدان أوريسكو الذي يزور الأردن حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والشراكة المتنامية بين البلدين، كما استعرضا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود التي تهدف لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.// انتهى //15:24ت م0117