الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسوقعت منظومة التجارة ومدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك تتولى بموجبها المدينة تقديم الدعم والمساندة في كل ما يختص بالسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل المكتبية والميدانية للموظفين والموظفات الميدانيين، حيث وقع الاتفاقية من جانب وزارة التجارة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة بدر السنيدي، ومن جانب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية الرئيس التنفيذي الأستاذ عبد الله بن زرعة.وتهدف الاتفاقية الموقعة بمقر وزارة التجارة بمدينة الرياض اليوم إلى تفعيل الشراكة بين منظومة "التجارة" ومختلف القطاعات وتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، إضافة إلى الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة من قبل مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية.ونصت الاتفاقية على تعزيز الشراكة بين جهات منظومة "التجارة" و"مدينة سلطان" لتقديم عروض خاصة لمنسوبي ومنسوبات المنظومة وعوائلهم وتعزيز وتشجيع التعاون بينهما، وتخصيص برامج صحية وعلاجية خاصة، وإقامة حملات توعوية تلبي احتياجات الفئة المستهدفة.// انتهى //15:27ت م0119