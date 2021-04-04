القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط ترقب من المستثمرين لإعلان نتائج أعمال الربح الأول للشركات المقيدة، بالتزامن مع عمليات إعادة هيكلة للمحافظ المالية مع بداية الربع الثاني من العام.وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 646.02 مليار جنيه عند الإغلاق بعد تداولات كلية بلغت 2.1 مليار جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.4% مسجلًا 10417.15 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبه 1.02% مسجلًا 1993.47 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 1.19% من قيمته ليغلق عند مستوى 2927.83 نقطة.// انتهى //16:15ت م0141