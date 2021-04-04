الاحساء 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم , اللواء ركن عبدالله بن ناصر الدعجاني بمناسبة تكليفه قائداً للواء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني بالأحساء .وأشاد سموه بكفاءة رجال القوات العسكرية من جميع القطاعات الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن، مؤكداً ما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم من قيادتنا الرشيدة واهتمامها بتطويرها ، متمنيا للواء الدعجاني التوفيق في مجال عمله .فيما اكد اللواء الدعجاني بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة .// انتهى//16:22ت م0143