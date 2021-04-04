عام / سمو محافظ الأحساء يستقبل قائد لواء الملك عبدالله الآلي بالحرس الوطني المكلف
الأحد 1442/8/22 هـ الموافق 2021/04/04 م واس
الاحساء 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 أبريل 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم , اللواء ركن عبدالله بن ناصر الدعجاني بمناسبة تكليفه قائداً للواء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني بالأحساء .
وأشاد سموه بكفاءة رجال القوات العسكرية من جميع القطاعات الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن، مؤكداً ما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم من قيادتنا الرشيدة واهتمامها بتطويرها ، متمنيا للواء الدعجاني التوفيق في مجال عمله .
فيما اكد اللواء الدعجاني بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة .
// انتهى//
16:22ت م
0143