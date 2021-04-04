الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسأطلقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية " مشروع السلة الرمضانية لهذا العام ، وذلك لتوفير المواد التموينية للمستفيدين من خدماتها خلال شهر رمضان المبارك، وسد احتياجاتهم من المواد الغذائية، وتأمين السلال الرمضانية لهم .وأوضحت أنها تستهدف 2000 أسرة معاق بمبلغ إجمالي 900 ألف ريال (بمعدل 450 ريالاً لكل أسرة) .ودعت الجمعية رجال الأعمال والجهات وأفراد المجتمع، للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية تجاه فئة ذوي الإعاقة ، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وبذل الخير الذي حث عليه ديننا الحنيف، من خلال التبرع بقيمة السلة الرمضانية، عبر متجر حركية الإلكتروني https://store.harakia.org.sa/p/2782 أو إيداع المبلغ المخصص في الحسابات البنكية لجمعية حركية .يذكر أن السلة الرمضانية ضمن مشاريع "حركية الموسمية" التي تقدمها للمستفيدين مطلع شهر رمضان المبارك من كل عام، بهدف مساعدة ذوي الإعاقة الحركية، وإدخال السرور إلى نفوسهم، ليتمكنوا من قضاء التزاماتهم المعيشية خلال شهر رمضان المبارك .// انتهى //16:22ت م0144