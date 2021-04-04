الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسأطلق معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة مركز التميز للتوحد الأستاذ ماجد الغانمي , معرض الفنون الأول لأطفال التوحد كأولى فعاليات شهر أبريل للتوعية باضطراب طيف التوحد.وجاء المعرض نتيجةً للتعاون المشترك بين مركز التميز للتوحد وكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لإكساب أطفال التوحد مهارات جديدة ومختلفة في الفن، وذلك لأن إضافة مجال الفنون للأطفال ذوي التوحد يسهم في تحسين القدرات التواصلية و السلوكية والإدراكية والحركية الدقيقة ويسهل من إيجاد فرص تدريبية في التواصل اللفظي والبصري، وتعزيز الجانب الاجتماعي بحيث يكون هناك مشاركة في عمل واحد بين الأطفال واحترام تنظيم الأدوار بين بعضهم البعض.ومن أبرز فعاليات مركز التميز للتوحد خلال شهر أبريل مؤتمر أبريل للتوعية باضطراب طيف التوحد بالتعاون مع مركز أبحاث التوحد وزيارة أطفال التوحد للسينما، وكذلك حديقة الحيوانات، وزيارة مركز ترفيهين إضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى.// انتهى //16:23ت م0146